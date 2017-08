Clasie op huurbasis naar Club Brugge

Door Mikos Gouka

Clasie vertrok in 2015 van Feyenoord naar Southampton. In de Premier League brak Clasie echter nooit écht door. De kleine middenvelder komt nu niet meer voor in de plannen van Mauricio Pellegrino, de nieuwe trainer The Saints.

In Brugge treft Clasie twee andere Nederlanders: Stefano Denswil en Ruud Vormer. Saillant detail: bij Feyenoord was Clasie de speler die Vormer op de bank hield. Vormer is in Brugge nu aanvoerder en een van de sterspelers.

Club Brugge werd vorig seizoen tweede in de Belgische Jupiler League, maar speelt dit seizoen geen Europees voetbal. In de voorronde van de Champions League was Istanbul Basaksehir te sterk en in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League werd verloren van AEK Athene. De 39-jarige Kroaat Ivan Leko nam deze zomer het stokje over van Michel Preud'homme als trainer van Club Brugge.