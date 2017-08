Club Brugge neemt de leiding in België

Alleen Charleroi kan ook nog de volle buit pakken na drie speelronden, dan moet het zondag winnen van Anderlecht. Zulte Waregem was de enige andere ploeg die de eerste twee competitieduels had gewonnen.

Brugge kwam via de Nigeriaan Dennis in de 22e minuut op voorsprong. Kort na de pauze schoot Jelle Vossen raak uit een strafschop. Een doelpunt in de 53e minuut van Aaron Leya Iseka (1-2) zorgde nog voor spanning, maar Brugge redde het. Stefano Denswil en Ruud Vormer, de aanvoerder van Club, maakten de 90 minuten vol.