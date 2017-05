Club Brugge plaatst zich voor CL-voorronde

Bij Club Brugge stonden de Nederlanders Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis. Lex Immers viel in de slotfase in. Wesley Moraes maakte in de 24e minuut de openingstreffer. In de 57e minuut bracht Hans Vanaken de stand op 2-0. Kenny Saief bracht in de 70e minuut de spanning nog enigszins terug met de 2-1, maar verder liet de thuisploeg het niet komen.