Conte: Als je de titel wilt winnen, moet je dure spelers kopen

Oude niveau

,,Als de Spurs de titel niet winnen, is dat geen ramp. Als ze de Champions League niet halen, is dat geen ramp. Als ze in de eerste ronde worden uitgeschakeld, is dat geen ramp. Voor Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United en misschien Liverpool is dat wel een ramp. Als je wilt vechten voor de titel, moet je dure spelers kopen. Anders blijf je hangen op het oude niveau. Zo simpel is het."