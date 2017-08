Coutinho niet in actie voor Liverpool, wel voor Brazilië

Bij de nationale selectie traint de begeerde spelmaker deze week echter weer volop mee. Hij is in Porto Alegre met de Braziliaanse selectie in voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd donderdag tegen Ecuador. Mogelijk begint hij ook meteen in het basisteam.

Volgens zijn lijfarts Michael Simoni is er een logische verklaring voor het opmerkelijke herstel Coutinho. ,,Het is een kwestie van stress. De onzekerheid over zijn toekomst grijpt hem emotioneel heel erg aan. Die spanning bij hem is nu even verdwenen.''