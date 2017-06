Cyprus kan op zoek naar een nieuwe bondscoach

De 53-jarige Christoforou was achttien maanden in dienst bij de Cypriotische nationale ploeg. Onder zijn leiding vielen de resultaten in de kwalificatie voor het WK voetbal van 2018 tegen. Cyprus pakte in WK-kwalificatiegroep H, met onder meer België en Griekenland, slechts zeven punten uit zes wedstrijden en staat daarmee op de vierde plaats. Met vijf punten achterstand op Griekenland, de nummer twee in de poule, wordt kwalificatie voor het WK een vrijwel onmogelijke opdracht voor de Cyprioten. België gaat in de groep aan de leiding met zestien punten. De Grieken hebben er twaalf.