De Boer haalt uit naar arbitrage en West Brom

,,Als je de Premier League hier wil verkopen en het mooie van de voetbalsport wil laten zien, dan passen deze belachelijke overtredingen daar niet bij'', bromde de oud-international.



Met name de Ivoriaanse vleugelspeler Wilfried Zaha had het zwaar te verduren. Al vroeg in de wedstrijd pakte verdediger Craig Dawson de international hard aan. ,,Dat had een gele kaart moeten zijn. Dan had Dawson zich daarna wel een beetje ingehouden. Nu kreeg hij een vrijbrief om door te gaan met zijn charges. Ze waren bij West Brom echt op jacht naar hem, ze wilden hem blesseren. Dat kunnen we niet accepteren. Gelukkig bleef Wilf er kalm onder en is hij ongedeerd uit de strijd gekomen. Hij is één van de smaakmakers in de Premier League. Ik moet er niet aan denken dat hij een paar weken of maanden is uitgeschakeld.''