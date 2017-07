De Boer met Palace derde bij Asia Trophy

Pieters keert niet snel terug: 'Zou mijn carrière wel bij Utrecht willen afsluiten'

10:06 In de middenmoot van de sterkste competitie ter wereld leeft Erik Pieters (28) zijn droom. De voormalige linksback van PSV en FC Utrecht gaat in Stoke-on-Trent zijn vijfde seizoen in de Premier League in. Een stad die net iets groter is dan Eindhoven, met een club waar dankzij de extreem hoge vergoedingen voor tv-rechten enorme bedragen omgaan.