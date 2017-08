De Boer verwijt Crystal Palace 'gebrek aan lef'

Frank de Boer oordeelde hard over Crystal Palace na de nederlaag tegen Swansea City (0-2) op Selhurst Park. De Nederlander verweet zijn elftal 'een gebrek aan lef'. Tot zijn ergernis raakten zijn spelers in paniek zodra ze de bal kregen. ,,Als je geen durf toont, kan je alle plannen weggooien'', zei hij na afloop. ,,Dan krijg je niet wat je wilt. Ze moeten beseffen dat ze zich nooit kunnen verstoppen.''

Door Geert Langendorff

Voor het boegeroep van de fans kon hij begrip opbrengen. ,,Natuurlijk'', vertelde de coach. ,,Ze zijn net als ik teleurgesteld. Ze willen goals zien en ons punten zien halen.'' Zelf had hij na de nederlaag van vorige weekeinde tegen Liverpool (1-0) goede hoop op een ommekeer. ,,In die wedstrijd deden we alles goed, één foutje daargelaten. Daar was vandaag weinig meer van terug te zien.''

Angst voor het spelen voor eigen publiek, iets wat zijn voorganger Sam Allardyce vorig seizoen ook al constateerde, vormde volgens hem mogelijk één van de achterliggende oorzaken. De interlandbreak komt om die reden als geroepen. ,,We krijgen twee weken de tijd om in alle rust te trainen en de hoofden van de spelers weer fris krijgen. Het lijkt een kwestie van zelfvertrouwen te zijn.''

De Boer, zoals altijd opgewekt, weigerde te klagen over zijn (te) krappe selectie. Wel erkende hij dat het ontbreken van onder meer Wilfried Zaha en Ruben Loftus-Cheek door blessures niet hielp. ,,Ruben was in de laatste wedstrijden onze beste man, Wilfried was de sensatie van de voorbereiding. Natuurlijk mis je die. Ik hoop ze snel terug te krijgen, maar of dat lukt voor het duel met Burnley moeten we afwachten.''

Blunders

Aan zijn spelsysteem, avontuurlijker dan Palace gewend was, lag de derde zeperd op rij in de Premier League volgens hem niet. ,,Zoveel anders is het niet.'' De Boer stoorde zich meer aan de nerveuze eerste helft van Crystal Palace. ,,Het lukte niet om de bal naar de juiste kleur te spelen. Ook dat heeft met lef te maken. Als de ruimte er ligt, moet je die benutten. We slaagden daarin niet.''

Invaller Martin Kelly, met twee blunders persoonlijk verantwoordelijk voor de tegentreffers, werd in bescherming genomen. De Boer had hem eenvoudig kunnen uitzonderen, maar koos ervoor de Engelsman niet tot zondebok te maken. ,,Defensief lieten we steken vallen'', gaf hij aan. ,,Zowel Swansea als Palace speelde in een 3-5-2 systeem. Dan heb je altijd een vrije man achterin. Dan kan je veel duels verwachten, maar je moet die wel winnen.''