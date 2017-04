De cijfers achter de ultieme kraker, 'El Clásico'

El Clásico is een gegarandeerd spektakel. De afgelopen vijftien jaar is een doelpuntloos gelijkspel niet één keer voorgekomen. Wordt er gekeken naar enkel de wedstrijden in Madrid dan moeten we nog verder terug in de geschiedenis. In 1986 werd het voor het laatst in het Santiago Bernabeu 0-0.



De Clásico, al stond dit duel vroeger natuurlijk niet zo bekend, wordt voor de 234ste keer gespeeld. Real won liefst 93 maal, maar Barcelona zit de Madrilenen op de hielen met 91 gewonnen wedstrijden.



Het eerdere treffen tussen de aartsrivalen werd 1-1. Sergio Ramos maakte in Barcelona in de 90ste minuut gelijk. Uiteraard met een kopbal, want alle doelpunten die de verdediger tegen Barça maakte, zijn kopdoelpunten geweest.