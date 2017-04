De Haan en Vonk aan de slag bij Ajax Cape Town

Dat maakte de Zuid-Afrikaanse club vanmiddag bekend. Het is nog niet bekend per wanneer De Haan en Vonk aan de slag gaan bij Ajax Cape Town. Het eerste elftal van Ajax Cape Town, dat wordt gecoacht door Stanley Menzo, staat momenteel op de elfde plaats in de Zuid-Afrikaanse Premier League.



De 73-jarige De Haan was van 2009 tot 2011 werkzaam als hoofdtrainer van Ajax Cape Town. De 47-jarige Hans Vonk was in totaal vier seizoenen doelman van Ajax Cape Town: eerst van 2006 tot 2008 en daarna nog van 2009 tot 2011, onder De Haan. Vonk was ook jarenlang doelman onder De Haan bij sc Heerenveen.



De Haan is momenteel ook actief als adviseur van bondscoach Sarina Wiegman bij de Oranje Leeuwinnen, die komende zomer in eigen land het EK zullen spelen.