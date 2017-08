De Roon keert na jaar Middlesbrough terug bij Atalanta

De Roon keerde vandaag terug in Italië. ,,Het voelt fantastisch om hier weer terug te zijn. Ik kijk er enorm naar uit om hier weer aan de slag te gaan en weer in Italië te wonen. Het is de afgelopen dagen allemaal heel snel gegaan, dus het is nog een beetje onwerkelijk dat ik hier nu weer ben. Ik heb met de voorzitter gesproken (Antonio Percassi, red.) gesproken en van hem begreep ik dat de trainer ook blij is met mijn komst. Mijn oud-teamgenoten heb ik via de telefoon al gesproken. Ik hoop ze vandaag allemaal weer te zien en een knuffel te geven," zei De Roon tegen Sky Italia. ,,Ik ben Atalanta het afgelopen jaar blijven volgen. Ze hebben fantastisch gepresteerd, het beste seizoen in de clubhistorie. Ik kijk er erg naar uit om in de Europa League te spelen. Het wordt een mooie klus om die prestatie dit seizoen te evenaren. Mijn rugnummer 15 is nog niet in beslag genomen, dus die hoop ik weer te dragen. Forza Atalanta!"