De vijf 'dark horses' die de Spaanse paardenrace kunnen verstoren

Of er iemand is die denkt dat de Spaanse titel níét naar Real Madrid of Barcelona gaat? Waarschijnlijk niet. En toch gaan er ploegen hun best doen om De Grote Twee naar de kroon te steken. Ieder op hun eigen manier, met een eigen speelstijl en eigen perspectieven. Een vooruitblik naar het seizoen 2017/18 van de Primera División.

De cijfers spreken voor zich. Sinds Valencia in 2004 de Spaanse landstitel pakte, ging het kampioenschap slechts één keer naar een andere ploeg dan Barça of Real. In 2014 was Atlético Madrid de beste, maar in de andere twaalf seizoenen werd telkens Barcelona (acht keer) of Real Madrid (vier keer) landskampioen. De kans dat dat dit jaar anders zal zijn, lijkt op voorhand nihil.

Toch is niet alles zo duidelijk als het in het recente verleden was. Zelfs het ooit ongenaakbaar geachte Barcelona, lange tijd gezien als het walhalla van de voetballerij, ziet tegenwoordig sterspelers vertrekken. Neymar ging naar Paris Saint-Germain, de vervanger(s) voor de Braziliaan zijn vooralsnog niet definitief binnen, en áls ze er eenmaal zijn, zullen ze zich nog moeten aanpassen in de ploeg van de nieuwe trainer Ernesto Valverde.

En Real Madrid? Vooralsnog lijkt Real Madrid zelf de enige ploeg die Real Madrid dwars kan zitten. De Koninklijke kende een matige voorbereiding, maar maakte in de dubbele Supercup-winst (3-1 in Barcelona, 2-0 in eigen huis) duidelijk hoe de verhoudingen nu liggen. Desondanks wordt het een lang en slopend seizoen, waarin Real alles wil winnen. Die hoge verwachtingen kunnen ook tot spanningen leiden, al wekt de swingende ploeg van Zinedine Zidane vooralsnog op geen enkele manier de indruk onder hoogspanning te staan.

Volledig scherm Real Madrid viert feest na de 1-0 tegen Barcelona. © Getty Images

Is er dan niemand die de Spaanse two-horse race kan verstoren? Een korte blik op de ploegen die in de schaduw van Barcelona en Real hopen op een stuntje.

Atlético Madrid

De laatste jaren is Atletí de belangrijkste uitdager van De Grote Twee gebleken. In de laatste vijf jaar werd het dus eenmaal kampioen, en drie keer derde. Vorig seizoen was de afstand op nummer twee Barça echter liefst twaalf punten, de ploeg leek wat stil te staan in de ontwikkeling en opmars. Vers bloed kan er echter nog niet komen, omdat de club vanwege een straf van de UEFA pas in januari versterkingen mag verwelkomen.

In dat opzicht is het goed nieuws dat Diego Simeone zijn sterspelers heeft kunnen behouden. Wat wél gaat veranderen, is de thuisbasis. Het iconische Estadio Vicente Calderón wordt verruild voor een modern onderkomen aan de rand van de stad, waarmee er een stukje van de Atlético-magie van de laatste jaren verdwijnt. Aan de andere keert er in januari mogelijk ook een onderdeel van de fraaie Rojiblancos-historie terug: spits Diego Costa wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een rentree. Al met al lijkt Atlético de belangrijkste uitdager.

Volledig scherm Diego Simeone. © Getty Images

Sevilla

In het Estadio Rámón Sanchez Pizjuán gold vorig jaar een ware revolutie, met de komst van trainer Jorge Sampaoli. De Argentijn implementeerde met vallen en opstaan een ultra-aanvallende speelstijl, kon lange tijd wedijveren met de topteams, toonde zich naar buiten toe openlijk verbonden aan het project in Sevilla, maar vertrok al na één seizoen om bondscoach van zijn vaderland te worden. Zijn opvolger werd Eduardo Berizzo, de man die vorig seizoen met Celta de Vigo knap de halve finale van de Europa League wist te bereiken.

En dus kan Sevilla weer van voor af aan beginnen. Tot woede van de club vertrok Vitolo naar Atlético, al wordt hij vanwege de UEFA-straf eerst verhuurd aan Las Palmas. Daar haalde de club de nodige grote namen voor terug. Spits Luis Muriel is met zijn 26 jaar en twintig miljoen de jongste én duurste nieuweling. Verder kwamen centrumverdediger Simon Kjaer (28) en aanvaller Nolito (30) de club versterken, terwijl ex-spelers Éver Banega (29) en Jesús Navas (31) terugkeerden. Allemaal ingrediënten voor een mooi seizoen.

Volledig scherm Sevilla won midweeks met 1-2 bij Istanbul Basaksehir, in de play-offs van de Champions League. © EPA

Villarreal

Villarreal degradeerde in 2012, keerde een jaar later direct terug en eindigde sindsdien als zesde (twee keer), vierde en vijfde. Daarmee mag het zich een vaste subtopper noemen. Swingend is het de laatste jaren niet echt wat de Yellow Submarine laat zien, effectief is het wel. Voorin werden Enes Ünal en Carlos Bacca gehaald als vervangers van de naar Fenerbahçe vertrokken Roberto Soldado, wat niet per se een verzwakking lijkt.

Volledig scherm Enes Unal traint hard bij zijn nieuwe club. © Enes Unal

Athletic de Bilbao

Eerlijk is eerlijk: waar Atlético, Sevilla en Villarreal dit seizoen vermoedelijk al een bijrol gaan vervullen, geldt dat voor de ploegen daaronder nog veel meer. Toch is het interessant om te zien hoe Athletic Club de Bilbao zich houdt na het vertrek van succestrainer Valverde naar Barça. José Ángel Ziganda, de afgelopen zes jaar coach van de reserveploeg van Athletic, is doorgeschoven naar het eerste elftal. Zoals vaker veranderde er ook binnen de selectie maar weinig in de volledig uit Basken bestaande selectie, en dus zal ook Athletic zich weer in de subtop gaan melden. De 36-jarige goaltjesdief Aritz Aduriz is nog altijd van de partij in San Mamés, de tempel van het Baskische voetbal.

Volledig scherm Athletic Bilbao-spits Aritz Aduriz. © Getty Images

Real Sociedad

Een ploeg die zich vorig seizoen daarentegen tot ieders verrassing meldde in de subtop, is Real Sociedad. Na een twaalfde en negende plek, volgde vorig seizoen een zesde positie. Dat gebeurde onder trainer Eusebio Sacristán bovendien met fraai voetbal. De man die in november 2015 na het ontslag van David Moyes werd aangesteld om de scherven op te ruimen, deed dat met verve. Met Adnan Januzaj als vervanger van Carlos Vela hoopt Real Sociedad het succes te herhalen.

Volledig scherm Real Sociedad-captain Xabier Prieto (r) in duel met Kiko Femenia van Watford. © Photo News