Deense vrouwen schakelen topfavoriet Duitsland uit

Daarmee krijgt het EK voor het eerste sinds 1993 een andere winnaar dan Duitsland. De regerend olympisch kampioen won de laatste zes edities. De Duitse vrouwen kwamen al na drie minuten op voorsprong. Met dank aan de Deense doelvrouw Stina Lykke Petersen, die een schot van Isabel Kerschowski volkomen verkeerd beoordeelde. Het leek een voorbode voor een duel zonder veel spanning, maar de Duitse ploeg verzuimde afstand te nemen. Kort voor rust was het zelfs bijna gelijk toen Katrine Veje vrij kon uithalen maar recht tegen de Duitse keepster Almuth Schult aanschoot. Kort na de pauze was het wel raak. De Duitse verdediging bleef staan in afwachting van een vrije trap die niet werd gegeven. Stine Larsen zette voor en Nadia Nadim kopte raak: 1-1.



Duitsland bleef een te traag tempo hanteren en zag de Deense vrouwen vaak voor Schult opduiken. Veje raakte op aangeven van Nadim de lat. Een minuut later strandde de doorgebroken aanvoerster Pernille Harder op de Duitse keepster. Duitsland stelde er een kansje tegenover: Anja Mittag kopte over, een kwartier voor tijd. De beslissing viel aan de andere kant waar invalster Frederikke Thøgersen vanaf rechts voorzette en Theresa Nielsen knap de winnende inkopte.