Dembélé mist twee interlands door operatie aan voet

De oud-speler van Willem II en AZ deed gisteren als invaller nog twintig minuten mee tijdens de gewonnen slotwedstrijd in de Premier League tegen Hull City (1-7). Tottenham Hotspur gaat deze week zonder Dembélé naar Hong Kong voor een vriendschappelijk potje.



Vincent Janssen zit net als reservekeeper Michel Vorm wel bij de selectie. Onduidelijk is nog of de spits ook daadwerkelijk meegaat, want hij wordt morgen en woensdag in Noordwijk verwacht bij Oranje.