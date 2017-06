Dit mogen we verwachten van De Boer bij Crystal Palace

,,Een geweldige club in de grootste competitie ter wereld." Zo omschreef Frank de Boer gisteren tijdens zijn officiële presentatie zijn nieuwe werkgever Crystal Palace. Toch zal de gemiddelde voetbalfan niet meteen de hele selectie kunnen opdreunen van de ploeg die afgelopen seizoen als veertiende eindigde in de Premier League. Wat mogen we verwachten De Boer in Engeland?

Begroting

Na klinkende namen als Ajax en Internazionale lijkt Crystal Palace in eerste instantie een stapje terug voor de trainer die een flitsende start van zijn trainerscarrière beleefde met vier opeenvolgende kampioenschappen in de Eredivisie.

In Engeland gelden echter andere wetten. Daar groeien zelfs voor relatief bescheiden clubs de bomen tot in de hemel. De omzet van Crystal Palace bedroeg afgelopen seizoen 116 miljoen euro, waar Ajax het met een slordige 100 miljoen euro moest doen.

In de Premier League zijn The Eagles daarmee overigens bepaald geen hoogvliegers. Dertien clubs draaien een hogere omzet. Manchester United spant de kroon met ruim 475 miljoen euro.

‘Stabiele middenmoter’

,,Ik heb een heel goed gevoel bij deze club. Alle voorwaarden zijn aanwezig om een stabiele middenmoter te worden, die weg moet kunnen blijven bij de degradatieplaatsen”, zo begint De Boer vol vertrouwen aan zijn nieuwe klus.

De afgelopen seizoenen was het echter vooral een strijd op leven en dood voor de Londenaren, met achtereenvolgens een elfde, tiende, vijftiende en veertiende plaats in de eindstand. De club bleef steeds boven de gevreesde degradatiestreep en begint dan ook al aan het vijfde opeenvolgende seizoen op het hoogste niveau. Zo blijven de miljoenen van de Premier League dus lekker binnenstromen.

Volledig scherm Frank de Boer naast Steve Parish tijdens zijn aanstelling. © Getty Images Een lucratieve overeenkomst deze week met de nieuwe shirtsponsor, goksite ManBetX (naar verluidt de op zeven na grootste deal in de Premier League-historie) zou wel eens voor een rooskleurige toekomst kunnen zorgen voor de club die ooit als derde eindigde in de Premier League (1990/91) en twee keer de FA Cup-finale verloor.

Selectie

Crystal Palace heeft met Christian Benteke een echte topspeler in huis. De Belgische spits hield de ploeg met zijn vijftien goals (waarmee hij tiende werd op de topscorerslijst) afgelopen seizoen hoogstpersoonlijk in de Premier League.

Ook internationals als Wilfried Zaha (Ivoorkust), Andros Townsend (Engeland), Joe Ledley (Wales) en de Fransmannen Yohan Cabaye en Steve Mandanda hebben een aardige staat van dienst, al steken ze in het geweld van de Premier League toch nauwelijks boven het maaiveld uit. Met Patrick van Aanholt zit er (in navolging van Jeroen Boere en Edgar Davids) ook een Nederlander in de selectie.

Volledig scherm Christian Benteke was afgelopen seizoen de doelpuntenmachine bij Palace. © Getty Images

Trainerskerkhof

De Boer tekent in Londen een contract voor drie seizoenen en is vastbesloten dat uit te dienen. Dat zou een unicum betekenen in de recente historie van Crystal Palace, want in vier jaar tijd is hij al de vijfde trainer die voor de groep komt te staan.

Volledig scherm Sam Allardyce handhaafde zich met Palace, maar hield het daarna voor gezien. © Russell Cheyne Met het typische vechtvoetbal van ‘Big Sam’ Allardyce hield de club afgelopen seizoen ternauwernood het hoofd boven water. De komst van De Boer (na de Italianen Dario Gradi en Attilio Lombardo pas de derde niet-Britse trainer) zou zomaar een cultuurshock kunnen betekenen op Selhurst Park. De Nederlander wil geen kick and rush spelen, maar pleit voor ‘dominant en aanvallend’ voetbal.

Leicester-scenario?

Elke nieuwe trainer van een ambitieuze Premier League-club kan de vraag verwachten, maar De Boer schoof hem resoluut terzijde. ,,Een Leicester-scenario? Nee, ik denk niet dat we dat nog ooit mee gaan maken”, refereerde hij aan de verrassende kampioen van 2016.

Toch zal de trainer met oog op het nieuwe seizoen hopen op een flinke kwaliteitsinjectie met het geld van voorzitter en grootaandeelhouder Steve Parish. Ajacied Joël Veltman is de eerste, maar zeker niet de enige speler op het verlanglijstje. ,,We zoeken jongens van 23, 24 jaar, die hier de volgende stap kunnen maken. We zullen slim aankopen moeten doen.”