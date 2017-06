Dortmunder Ginter overwoog te stoppen na aanslag

,,Voor even heb ik gedacht helemaal met voetballen te stoppen, omdat je ook in de toekomst rekening moet houden met aanslagen'', zei de 23-jarige verdediger in het tijdschrift Zeit. ,,Maar ik wil en zal verder gaan. Ik sta niet toe dat iemand mij afneemt waar ik het meeste van houd.''

De spelersbus van Dortmund werd beschadigd door een explosief waarbij Ginters collega Marc Bartra gewond raakte. Maar later bleek dat een man achter de aanslag zat die met zijn daad de aandelenkoers van de club hoopte te beïnvloeden. Het maakte grote indruk op de spelers, die het een dag uitgestelde duel verloren en een week later werden uitgeschakeld. ,,We hebben de wedstrijd in trance afgewerkt'', vertelde Ginter, die in november 2015 er ook bij was toen Duitsland in Parijs tegen Frankrijk speelde op de avond van de terreuraanslagen in de Franse hoofdstad. ,,De gedachten aan zo'n avond blijven door je hoofd spoken.''