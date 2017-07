Drama in Senegal: muur valt op supporters na rellen

In de Senegalese hoofdstad Dakar eindigde de nationale bekerfinale voetbal gisteren in een groot drama. Na massale rellen probeerden supporters verdrukking te ontvluchten door over een muur te klimmen. Er vielen acht doden en zo'n vijftig gewonden nadat de muur het begaf, waarschijnlijk door het gewicht van de supporters. ,,De muur viel precies op ons, dus we wisten direct dat sommigen van ons het niet hadden overleefd'', zei getuige Cheikh Maba Diop tegen het Franse persbureau AFP.