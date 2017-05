'Dries Mertens langer bij Napoli'

De 29-jarige Belg heeft dit seizoen een hoofdrol bij Napoli, dat met het AS Roma van Kevin Strootman is verwikkeld in de strijd om de tweede plaats achter koploper Juventus. Middenvelder Mertens, wiens huidige contract in 2018 afloopt, maakte al 22 competitietreffers voor de Napolitanen. Hij wordt in verband gebracht met onder meer Internazionale en Manchester United.