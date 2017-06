Duitsland en Chili ronde verder op Confed Cup

Chili

Chili eindigde als tweede in groep B en moet het gaan opnemen tegen Europees kampioen Portugal. Voor de titelhouder van Zuid-Amerika volstond een gelijkspel in Moskou tegen Australië: 1-1. James Troisi gaf de 'Socceroos' even hoop op een stunt door met een subtiel lobje over doelman Claudio Bravo de score te openen. Bij een zege met minimaal twee doelpunten verschil had Australië de laatste vier bereikt, maar Martin Rodriguez nam die hoop weg door halverwege de tweede helft de gelijkmaker aan te tekenen.