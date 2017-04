Dybala tot 2022 bij Juventus

Dybala (23) had dinsdag met twee doelpunten een groot aandeel in de winst op Barcelona in de kwartfinale van de Champions League (3-0).



Juventus betaalde in 2015 een transfersom van 32 miljoen euro aan Palermo voor de Argentijn. Dybala maakte in zijn eerste seizoen voor de 'Oude Dame' negentien doelpunten in de Serie A, dit jaar staat de teller op acht treffers. De Argentijnse international veroverde vorig jaar met Juventus de Italiaanse dubbel (kampioenschap en beker).



Palermo ontvangt zoals afgesproken nog eens acht miljoen euro van de Italiaanse kampioen nu Dybala heeft bijgetekend.