Ederson maanden eruit vanwege zaadbalkanker

Alle doelpunten van Mbappé in de Ligue 1

13:39 Kylian Mbappé zou voor 180 (!) miljoen euro verkassen van AS Monaco naar Real Madrid. De 18-jarige spits zou een salaris gaan incasseren van 7 miljoen euro per jaar. In deze video zijn alle doelpunten van de jonge Fransman in de Ligue 1 terug te zien.