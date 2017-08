Eerste test met videoref in Duitsland mislukt

Maradona duikt op in Brabantse Mierlo

15:15 Een speciale gast bezoekt deze week het Brabantse Mierlo. Als trainer van FC Fujairah verblijft de Argentijnse voetballegende Diego Maradona een tijdje in het Hotel Carlton De Brug. FC Fujairah werd afgelopen seizoen vierde op het tweede niveau in de Verenigde Arabische Emiraten. De man met de 'hand van God' is vorige maand begonnen bij de club. Hij liet bij zijn aanstelling weten klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging. In een vooruitblik op het trainingskamp in Nederland zei hij: ,,ik denk dat we in staat zijn een grote oefenwedstrijd te spelen tegen bijvoorbeeld Ajax of een andere grote club, maar eerst wil ik graag m'n team zien.''