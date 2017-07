Eigenwijs Frans-Guyana geeft vervolg aan Malouda-soap

Frans-Guyana is volgens de internationale voetbalreglementen een overzees departement van Frankrijk en staat derhalve niet ingeschreven bij wereldvoetbalbond FIFA. Het kan zich als onafhankelijk land bijvoorbeeld niet kwalificeren voor een WK. Wél staat Frans-Guyana ingeschreven bij de CONCACAF, de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben. Daardoor mag Frans-Guyana op dit moment meedoen aan de Gold Cup.

In aanloop naar dat toernooi kwam de bondscoach met een bijzonder nieuwtje: hij had in zijn selectie een plek ingeruimd voor Florent Malouda. De 37-jarige middenvelder - die in het verleden voor onder meer Chelsea en Olympique Lyon speelde - kwam weliswaar al tachtig keer uit voor het Franse elftal. Maar omdat zijn vaderland Frans-Guyana niet bij de FIFA is aangesloten én omdat de Gold Cup geen officieel FIFA-toernooi is, zou dat volgens het land geen probleem moeten zijn.

Wending

Dat bleek het wél. De CONCACAF liet in aanloop naar de Gold Cup weten dat het de officiële FIFA-reglementen zou hanteren, maar handhaaft die pas op de wedstrijddag zelf. En dus mocht Malouda opmerkelijk genoeg wél in de toernooiselectie worden opgenomen, maar níét spelen. Dat gebeurde in het eerste groepsduel van Frans-Guyana dan ook niet, Malouda bleef aan de kant tijdens de wedstrijd tegen Canada (2-4 nederlaag).