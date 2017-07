EK-debutant Oostenrijk via strafschoppen naar laatste vier

Spanje had in Tilburg het veldoverwicht, maar wist maar spaarzaam door de Oostenrijkse defensie te breken. Met enkele afstandsschoten werd Zinsberger in de eerste helft op de proef gesteld. In de tweede helft kwam Oostenrijk, dat debuteert op het EK, er enkele keren gevaarlijk uit. Keepster Sandra Paños hield aan de andere kant eveneens het hoofd koel.



Spanje zocht in het half uur extra tijd nadrukkelijk naar een doelpunt, maar ook invalsters Jennifer Hermoso en Alexia Putellas kwamen niet tot scoren. Oostenrijk bleef gedisciplineerd verdedigen en dwong zo strafschoppen af.



Waar Oostenrijk in het veldspel soms met hangen en wurgen de bal moest wegwerken, daar waren de speelsters in de penaltyserie foutloos. Laura Feiersinger, Nina Burger, Verena Aschauer, Viktoria Pinther en tot slot Puntigam lieten de Spaanse keepster allemaal kansloos.



Oostenrijk treft donderdag in het Rat Verlegh Stadion in Breda de Deense vrouwen, die eerder vandaag verrassend topfavoriet Duitsland uitschakelde.