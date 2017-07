El Khayati mag QPR verlaten en droomt van Feyenoord

,,Bij ADO heb ik het afgelopen halve seizoen kunnen laten zien waar ik toe in staat ben", zegt de 28-jarige El Khayati. ,,Ik durf zelfs te stellen dat ik een behoorlijke bijdrage heb geleverd bij de handhaving van de club in de eredivisie. Al wil ik geen enkele andere speler van ADO tekort doen hoor, we hebben een mooie prestatie neergezet. Maar ik kan nog beter, ik weet zeker dat ik als ik ergens vanaf de start binnen stap, ik nog veel meer laat zien."

Feyenoord

De Rotterdammer sprak ooit de vurige wens uit om in de Kuip te voetballen, bij de landskampioen van Nederland. Technisch directeur Martin van Geel heeft zich nog niet gemeld bij El Khayati. ,,Feyenoord is voor elke Rotterdammer een droom", zegt de technisch vaardige aanvaller. ,,Dus ook voor mij. Ik kan doelpunten maken en lever altijd een serie assists af. Ik kan dat ook in de top van Nederland. Maar ik wacht het af. Ik heb pas net met manager Ian Holloway van QPR gesproken en dus is nu pas duidelijk dat ik weg mag. QPR speelt vooral de lange bal, ik moet het van mijn voetballende kwaliteiten hebben. Nu wacht ik af wat er de komende weken op mijn pad komt. Ja, er zijn al opties in het buitenland. Maar zoals ik er nu in sta kies ik het liefst voor de sportieve uitdaging in plaats van voor het financieel aantrekkelijke verhaal. De eredivisie? Het zou kunnen, als het de juiste club is. Als de juiste club niet aanklopt, ga ik alsnog voor mijn kans bij QPR.''