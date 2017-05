EL-winnaar Manchester United houdt Carrick nog een jaar aan boord

Wenger: Denk dat ik de juiste man ben

27 mei Arsène Wenger heeft na de gewonnen FA Cup-finale tegen Chelsea (2-1) op Wembley een helder signaal over zijn toekomst afgegeven. ,,Ik denk dat ik de juiste man ben”, zei hij na afloop verbeten. ,,Anders kan je kan niet 35 jaar op het hoogste niveau actief zijn.” Of de 67-jarige Fransman aanblijft, wordt eind volgende week duidelijk. ,,Dinsdag hebben we een vergadering. Woensdag of donderdag zal alles glashelder zijn.”