Engeland vernedert Schotland in Britse derby

Na ruim een half uur spelen stonden de Engelsen al met 3-0 voor. Jodie Taylor, goed voor een hattrick, opende na 10 minuten spelen de score. Ze was ook goed voor de 2-0 en de 4-0. Die laatste treffer viel enkele minuten na de rust. Toni Duggan bepaalde in blessuretijd de eindstand op 6-0. Ellen White en Jordan Nobbs waren de andere doelpuntenmaakster.



Taylor stelde zich zo al in haar eerste optreden op de Europese eindronde kandidaat voor de titel van topscoorster van het toernooi in Nederland. Ze kreeg al na een uur een publiekswissel.



Engeland, dat de 5de plek op de wereldranglijst bezet, staat dankzij de monsterzege op de eerste plaats in groep D. Eerder vandaag won Spanje met 2-0 van Portugal. Vicky Losada, na een technisch hoogstandje, en Amanda Sampedro, met een kopbal, kwamen in de eerste helft tot scoren op de Vijverberg in Doetinchem. Gezien het spelbeeld viel de Spaanse zege te klein uit.