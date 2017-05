Everton sluit meest lucratieve sponsordeal in clubhistorie

SportsPesa is een bedrijf in de game- en gokindustrie. Het bedrijf werd in 2014 opgericht in Kenia. Arsenal en Hull City werken sinds vorig jaar ook al samen met SportsPesa. Het bedrijf zal ook een nieuw kantoor openen in Liverpool, de stad waar Everton speelt.



,,We zijn erg blij met deze samenwerking en de meest lucratieve deal in de geschiedenis van de club. SportsPesa is een ambitieus en snel groeiend bedrijf," zegt directeur Robert Elstone van Everton. ,,De club heeft een prachtige toekomst voor zich, met een nieuw stadion op komst en veel talenten uit de eigen jeugdopleiding. Ik ben er zeker van dat we samen grootste dingen kunnen bereiken in de nabije toekomst," zegt Shaun Simmonds van SportsPesa.