Fans ontwerpen derde tenues topclubs

United deelt tikje uit aan City tijdens Man­ches­ter-der­by in Amerika

12:00 Manchester United heeft donderdag (lokale tijd) bij het toernooi om de International Champions Cup een tikje uitgedeeld aan aartsrivaal Manchester City. In Houston, in Texas, was United met 2-0 te sterk voor City. De treffers kwamen in de eerste helft op naam van aanwinst Romelu Lukaku en Marcus Rashford.