FC Barcelona boekt overtuigende zege op Las Palmas

Jamile Samuel loopt WK-limiet op 100 meter

21:53 Atlete Jamile Samuel heeft bij een atletiekwedstrijd in het Franse Montgeron voldaan aan de WK-limiet op de 100 meter. De 25-jarige Amsterdamse moest 11,26 seconden lopen op de 100 meter om zich te plaatsen voor de wereldkampioenschappen atletiek die deze zomer worden gehouden in Londen. Samuel voldeed precies aan die eis. In 11,26 werd ze zondag derde op de 100 meter.