FC Barcelona haalt Semedo voor rechtsbackpositie

Rooney scoort bij rentree bij Everton in Tanzania

18:26 Wayne Rooney heeft zijn rentree bij Everton opgeluisterd met een doelpunt. De 31-jarige aanvaller scoorde de openingstreffer in het oefenduel tegen Gor Mahia (1-2 winst) in Tanzania, waar Everton voor een paar dagen op trainingskamp is.