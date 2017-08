FC Utrecht hoopt op stunt tegen Zenit

FC Utrecht begint vanavond in de eigen Galgenwaard aan een loodzwaar karwei. De ploeg van trainer Erik ten Hag ontvangt Zenit Sint-Petersburg in de laatste voorronde van de Europa League. De Russische ploeg is de nog ongeslagen koploper in eigen land, met zestien punten uit zes duels.



Om volgende week donderdag tijdens de return in Sint-Petersburg nog enige kans te maken, dient FC Utrecht voor eigen publiek een positief resultaat neer te zetten.



FC Utrecht kan geenszins op volle kracht aantreden. Willem Janssen en Ramon Leeuwin zijn geschorst en Anouar Kali is geblesseerd. Yassin Ayoub is mogelijk wel weer hersteld van de blessure die hij vrijdag tegen ADO Den Haag opliep.Het duel begint om 18.00 uur.



De Utrechtse atlete Dafne Schippers is eregast bij de wedstrijd. De eredivisieclub en de gemeente huldigen Schippers voor haar uitstekende prestaties bij de WK eerder deze maand in Londen, met goud op de 200 meter en brons op de 100 meter.