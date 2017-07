FC Utrecht moét winnen van FC Valletta

Cyriel Dessers kan vanavond mogelijk met FC Utrecht tegen Valletta FC uitkomen. De van NAC Breda overgekomen spits heeft afgerekend met blessureleed en hervatte dinsdag de training. Trainer Erik ten Hag moet nu bepalen of hij zijn aanwinst al speeltijd geeft tijdens de return van de dubbele ontmoeting met de club uit Malta om een plaats in de derde voorronde van de Europa League.



Ook Giovanni Troupée, Wout Brama en Ramon Leeuwin zijn weer voldoende fit om tegen Valletta in actie te kunnen komen. Trainer Ten Hag liet echter doorschemeren dat hij niet met al zijn vier herstelde spelers start. De oefenmeester wilde weinig kwijt over de interesse van Bursaspor in Yassin Ayoub. Voor de middenvelder zou een lucratief contract klaarliggen bij de Turkse club. FC Utrecht nam eerder deze zomer al afscheid van gewaardeerde spelers als Sébastien Haller (Eintracht Frankfurt) en Sofyan Amrabat (Feyenoord).



FC Utrecht en Valletta kwamen vorig week niet tot scoren (0-0). ,,We hebben dus een doelpunt nodig'', blikte trainer Ten Hag woensdag vooruit. ,,Daarom hebben we aan ons aanvalsplan gewerkt. We treffen een eerzuchtige en ambitieuze tegenstander. We weten uit ervaring dat je hier niet zomaar even mee afrekent. Het idee dat je dat wel kunt doen, is onjuist en onterecht. We moeten alles geven en goed zijn om Valletta FC te verslaan.''



De wedstrijd wordt op het kunstgras van het stadion van RKC Waalwijk afgewerkt omdat het stadion van FC Utrecht wordt gebruikt voor het EK-voetbal voor vrouwen.