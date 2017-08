Fosu-Mensah mag van Mourinho onder De Boer verder rijpen

Fosu-Mensah verruilde in de zomer van 2014 de opleiding van Ajax voor die van Manchester United, waar Louis van Gaal toen net aan de slag was gegaan. Op 28 februari 2016 liet de Nederlander hem op Old Trafford debuteren in een duel met Arsenal (3-2). Waar Van Gaal met enige regelmaat een beroep op hem deed, maakte Mourinho vorig seizoen slechts sporadisch gebruik van de voetballer die volgens hem meer discipline moet tonen.



Bij Crystal Palace treft hij in De Boer een trainer die bij Ajax heeft bewezen uitstekend te kunnen omgaan met onstuimig talent. Fosu-Mensah is niet de enige jonge huurling van de buitencategorie in de selectie. Ruben Loftus-Cheek, de belofte van Chelsea, kwam eerder al. Met Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald (Ajax) treft hij, mits er geen kink in de kabel komt, twee landgenoten in Londen.



Crystal Palace begint zaterdag tegen het gepromoveerde Huddersfield Town op eigen veld aan de competitie. Mogelijk zit Fosu-Mensah dan al bij de selectie.