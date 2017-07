Frankrijk en Oostenrijk ongeslagen aan kop

Met vier punten gaan Oostenrijk en Frankrijk in de poule aan de leiding. Beide teams hebben ook dezelfde doelcijfers (2-1). Zwitserland volgt met drie punten en IJsland is met nul punten al uitgeschakeld voor een plek in de kwartfinales.



Door een treffer van Lisa Makas kwam Oostenrijk in de Galgenwaard op voorsprong. Frankrijk kwam dankzij Amandine Henry in de 51ste minuut langszij.



In de derde en laatste speelronde neemt Frankrijk het woensdag in Breda op tegen Zwitserland. Oostenrijk komt in Rotterdam uit tegen het uitgerangeerde IJsland.