Gastland VS en Panama boeken zeges op Gold Cup

De VS was in Tampa met 3-2 te sterk voor het nietige Martinique. Na een 0-0 ruststand leek het thuisland door treffers van Omar Gonzáles en Jordan Morris na ruim een uur spelen in veilige haven te zijn. Met doelpunten in de 66ste en 75ste minuut zorgde Kévin Parsemain echter voor een verrassing. Nog geen minuut ná die gelijkmaker tekende Morris met zijn tweede echter voor de winnende.