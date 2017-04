Genieten van de MSN-goals tegen Real Madrid

VideoDrie namen die ze in Madrid zullen vrezen voor komende zondag: Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar. Bekijk hier de goals die dit wereldberoemde Barcelona-trio in het verleden in El Clásico wist te maken.



Real Madrid - FC Barcelona is zondag om 20.45 uur live te zien bij Ziggo Sport. De wedstrijd is op AD.nl te volgen via een liveblog. Na afloop is de samenvatting eveneens hier te zien.