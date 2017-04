Genoa-speler Izzo geschorst wegens omkoping

#bedforawayfans toont verbroedering na aanslag in Dortmund

11:14 Foto's op Twitter laten zien hoe de verschrikkelijke gebeurtenis van gisteravond fans van Dortmund en AS Monaco dichter bij elkaar heeft gebracht. Borussia Dortmund riep via Twitter spontaan op om fans van AS Monaco die niet van plan waren de nacht door te brengen in de Dortmund onderdak te bieden.