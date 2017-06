Gimenez schlemiel bij nederlaag Uruguay tegen Italië

José María Giménez maakte in de Allianz Riviera in Nice al na zeven minuten een hele bijzondere eigen goal. De 22-jarige verdediger van Atlético Madrid schoot de bal hard achter zijn doelman Fernando Muslera, nadat hij de Italiaanse spits Andrea Belotti van de bal wilde krijgen. Bij die ene eigen goal bleef het lange tijd in Nice, maar acht minuten voor tijd maakte invaller Eder er nog 2-0 van voor Italië. Hij kopte van dichtbij raak uit een harde voorzet van een andere invaller, Manolo Gabbiadini. In blessuretijd maakte Daniele De Rossi er zelfs nog 3-0 van, nadat invaller Stephan El Shaaraway in het strafschopgebied naar de grond was gehaald door José María Giménez, die daarmee uitgroeide tot de schlemiel van de avond. Sterspelers Edinson Cavani en Luis Suarez ontbraken vanavond bij Uruguay, dat zondag ook al met 3-1 verloor in een oefeninterland tegen Ierland.