Grens die 'hand van God' miste overleden

,,Hoewel ik meteen het gevoel had dat er iets niet helemaal klopte aan het doelpunt, was het van de FIFA destijds niet geoorloofd voor assistenten om in overleg te gaan met de scheidsrechter'', vertelde Dotjsev de Bulgaarse media enkele jaren geleden. Volgens de grensrechter had het doelpunt niet geteld als een Europese arbiter de leiding had gehad.

Dotsjev was de nummer één scheidsrechter van Bulgarije in de jaren zeventig en tachtig. Hij was actief op de WK's van 1982 en 1986 en floot de eerste wedstrijd van de UEFA Cupfinale van 1983 tussen Anderlecht en Benfica. ,,Diego Maradona heeft mijn leven geruïneerd'', zei de Bulgaar later. ,,Hij is een briljante voetballer, maar een klein mannetje; klein in lengte en in karakter.''