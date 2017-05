Groot nachtelijk volksfeest in Madrid na titel Real

In de hoofdstad van Spanje is in de nacht van zondag op maandag een groot volksfeest losgebarsten vanwege het landskampioenschap van Real Madrid.

Cristiano Ronaldo en de andere Madrileense sterren stapten na de gewonnen wedstrijd in en tegen Málaga (0-2) meteen op het vliegtuig. Ze werden in een open bus door de stad gereden. De Madrilenen hadden vijf jaar moeten wachten op het kampioenschap in eigen land.

De busrit ging van het stadion naar Plaza de Cibeles, het plein waar Real Madrid traditioneel het winnen van de prijzen viert. Aanvoerder Sergio Ramos knoopte daar een Spaanse vlag met het logo van de 'Koninklijke' aan het beeld van de Romeinse godin Cybele.

Keihard

,,We hebben hier keihard voor gewerkt, 38 wedstrijden lang'', zei trainer Zinedine Zidane, die tijdens zijn persconferentie in Málaga bezoek kreeg van uitzinnige spelers die hem trakteerden op een champagnedouche. ,,De Spaanse competitie is de zwaarste ter wereld. De sleutel voor dit succes ligt bij de verbondenheid van onze groep. Ik heb 24 goede spelers en het was moeilijk om hen allemaal evenveel speeltijd te geven, maar ze hebben allemaal hard gewerkt en geloof getoond in mijn verhaal.''

De 44-jarige Fransman heeft sinds begin 2016 de leiding over de hoofdmacht van Real Madrid. Zidane won een half jaar later met zijn ploeg al de Champions League, gevolgd door de Europese Supercup en het WK voor clubs. Over bijna twee weken kan de voormalige topvoetballer met zijn club opnieuw de Champions League winnen. Op 3 juni staan de Madrilenen in de finale in Cardiff tegenover Juventus.

