Guardiola: Bij Barça of Bayern was ik waarschijnlijk ontslagen

Tegen The Guardian zegt Guardiola dat hij bij FC Barcelona en Bayern München vermoedelijk zou zijn ontslagen na zo'n tegenvallend seizoen.



Bij die twee clubs was Guardiola zijn eerste seizoen wel direct succesvol en pakte hij de landstitel. ,,Hier krijg ik een tweede kans en die wil ik pakken. We willen het beter doen dan dit seizoen'', aldus Guardiola, die verder zegt dat werken in Engeland moeilijker is dan hij vooraf dacht.



,,Ik weet niet precies waar dat aan ligt. Ik kom hier niet vandaan, misschien dat jullie het weten?'', aldus de coach, die met Manchester City in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld. Zijn voorganger Manuel Pellegrini reikte vorig seizoen met de Engelse grootmacht nog tot de halve eindstrijd.