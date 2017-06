Heisa om deelname China onder 20 aan Duitse Regionalliga

Getafe grijpt eind juni laatste promotieplaats in Spanje

8:39 Getafe keert na één jaar terug op het hoogste niveau in Spanje. De club uit een voorstad van Madrid won vanavond de return in de finale van de play-offs met 3-1 van Tenerife en verzekerde zich daarmee als laatste club van een plaats in de Primera Division voor volgend seizoen.