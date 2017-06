Het mocht wéér niet zo zijn voor Gianluigi Buffon

Veel mensen waren het er vooraf over eens. Gianluigi Buffon werd de Champions League enorm gegund. De keeper met zo een enorme erelijst, waarop alleen de CL ontbrak, had voor velen de gunfactor, maar tegen Real Madrid lukte het wéér niet (1-4).

Het was al de derde keer dat de Italiaanse doelman een Champions League-finale verloor. In 2003 verloor hij na strafschoppen van de Italiaanse rivaal AC Milan. Twaalf jaar later was Barcelona met 1-3 te sterk in Berlijn. Twee jaar later is dus het Real Madrid van onder anderen Ronaldo, Benzema en Bale te sterk.

Buffon is vandaag 39 jaar en 126 dagen oud. Alleen Edwin van der Sar was ouder (40 jaar en 221 dagen) toen hij met Manchester United in 2011 een finale tegen Barcelona speelde.

Het was overigens de vijfde keer op een rij dat 'Juve' de CL-finale verloor. De malaise begon in 1997 tegen Borussia Dortmund, een jaar later was Real Madrid te sterk en daarna kwamen dus de drie jaren waarbij Buffon op doel stond: 2003, 2015 en 2017.

'Erg teleurgesteld'

Buffon is vanzelfsprekend erg teleurgesteld na opnieuw een verloren finale. ,,We speelden zo goed in de eerste helft, we dachten dat we gingen winnen."

De veteraan toonde zich wel een groot verliezer. ,,Real Madrid toonde klasse en de instelling die nodig is om de finale te winnen. Zeker gezien de tweede helft verdiende Real te winnen."