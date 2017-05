Hoe de pegel van Koeman de Catalanen bevrijdde

Natuurlijk, Johan Cruijff had Barcelona in de jaren '70 al verlost van vele vernederingen. Maar op het palmares van de Catalaanse club ontbrak nog altijd die ene grote hoofdprijs. De heilige graal van het clubvoetbal: de Europa Cup I - nu luisterend naar de naam Champions League.



In 1986 was de cup met de grote oren al voor het grijpen geweest. Maar in de finale stuitte Barcelona op Helmuth Ducadam, de legendarische Steaua Boekarest-doelman die in de penaltyreeks alle Catalaanse strafschoppen wist te keren. Het was de tweede verloren Europa Cup I-finale voor Barcelona, want in 1961 was Benfica met 3-2 te sterk geweest.