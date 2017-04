Huntelaar helpt Schalke aan punt tegen RB Leipzig

Het gepromoveerde en dit seizoen uitstekend presterende RB Leipzig kwam na een kwartier spelen op voorsprong in de Veltins Arena in Gelsenkirchen door een rake kopbal van Timo Werner. Het was voor de 21-jarige spits van RB Leipzig, die in de zomer overkwam van VfB Stuttgart, alweer zijn zeventiende treffer van het seizoen.



Schalke 04 kwam kort na rust via een kopgoal van Klaas-Jan Huntelaar op gelijke hoogte. Het was voor Huntelaar pas zijn vijfde treffer van het seizoen en zijn tweede in de Bundesliga. Na de goal van Huntelaar kregen beide ploegen nog kansen op de overwinning, maar het bleef bij 1-1 in Gelsenkirchen.



RB Leipzig blijft derde in de Bundesliga. De ploeg van Ralph Hasenhüttl staat acht punten achter op koploper Bayern München en zes punten boven nummer drie Borussia Dortmund. Schalke 04 staat op een elfde plaats in de Bundesliga, zes punten boven de nacompetitiestreep en zes punten onder een plek die recht geeft op de voorronde van de Europa Leagaue.