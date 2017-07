Inter klopt Bayern in Singapore

Ook Braziliaans elftal maakt geen gebruik van legendarisch Maracanã

7:58 Het beroemde stadion Maracanã in Rio de Janeiro wordt in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2018 niet meer gebruikt door het Braziliaanse voetbalelftal. De laatste twee thuiswedstrijden vinden plaats in Porte Alegre (tegen Ecuador) en São Paulo (tegen Chili).