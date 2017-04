Inval bij Newcastle vanwege onderzoek transferactiviteiten

De belastingsdienst viel binnen in zowel St. James' Park als Londen Stadium en laat weten 'verschillende personen in het professionele voetbal' te hebben gearresteerd op verdenking van belasting- en verzekeringsfraude.



,,We hebben 180 officieren ingezet in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk,'' zegt de belastingdienst in een statement. ,,Zij hebben een aantal locaties doorzocht, mensen gearresteerd en financiële verslagen, computers en mobiele telefoons in beslag genomen. De Franse autoriteiten ondersteunen het onderzoek.''



Het is een grote klap voor de Magpies die maandag na winst op Preston promotie naar de Premier League veiligstelde. West Hams staat veertiende in de Premier League.