Invaller Oliveira laat na goal zijn coach eens goed naar zijn naam kijken

Nélson Oliveira maakte twee minuten voor tijd de gelijkmaker voor Norwich City in het uitduel met Fulham (1-1). De Portugees was niet heel blij met zijn treffer. Hij was nog steeds boos op trainer Daniel Farke, die hem niet in de basis liet starten. 'Kijk dit is mijn naam!'